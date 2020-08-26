Челябинская область и «НОВАТЭК» подписали соглашение о сотрудничестве

- Фото: gubernator74.ru

В среду, 26 августа, в Магнитогорске компания НОВАТЭК открыла современное экологически чистое предприятие — завод по производству сжиженного природного газа. Предприятие мощностью 40 тыс т в год обеспечит нашу область и соседние регионы газомоторным топливом.

На пуске нового предприятия, где будут трудиться 50 человек, присутствовали зампред правительства РФ Юрий Борисов, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

На открытии губернатор Челябинской области отметил, что новое производство позволит региону быстрыми темпами перейти на использование экологически чистого топлива карьерной техникой, коммерческим и общественным транспортом. В Челябинске, напомним, за два года будет приобретено 100 автобусов, около половины которых работает на СПГ.

Глава региона и председатель правления ПАО «Новатэк» подписали новое соглашение по развитию партнерских отношений.

— «НОВАТЭК» — наш важный стратегический партнер. Мы реализуем не только промышленные проекты, занимаемся газификацией, решаем конкретные проблемы людей в территориях, взаимодействуем по широкому спектру социальных вопросов, — сказал Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru