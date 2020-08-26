В Челябинской области на «Таганае» фотоловушка засняла лосей, косулю и лисицу

Животные лакомились солонцом, Фото: национальный парк «Таганай»

В национальном парке «Таганай» Челябинской области водятся много различных диких зверей. Там даже установили фотоловушки, чтобы делать кадры с животными. За последние несколько дней в объектив камеры попали семья лосей, косуля и лисица. Они лакомились солонцом, который находился неподалеку.

— Сегодня в национальном парке установлено с десяток подкормочных площадок. Причём пять появились совсем недавно в районах Киалимского кордона, приюта «Таганай», Метеостанции и неподалёку от развилки, известной как Стрелка. В числе постоянных посетителей площадок копытные, а также глухари, рябчики и зайцы, — сообщили представители национального парка «Таганай».

На странице национального парка в соцсетях туристы начали рассказывать свои истории о встречи с дикими животными на «Таганае». Оказывается, на территории можно столкнуться с медведями.

— Однажды, на майские праздники, встретили двух медвежат. Точнее сначала услышали, а потом увидели, как на дерево один лезет. Долез до определенного места, и с другой стороны ствола движение началось. Второй был. Не стали высматривать, где их мама. Тихонько, медленно отступили назад, — рассказал о встрече с медвежатами в соцсетях житель Челябинской области Константин Осокин.

Представители нацпарка подтвердили информацию о существовании медведей на территории Таганая. Всего, по их подсчетам, в лесах живет 5-7 особей.

Фото: национальный парк «Таганай»

Фото: национальный парк «Таганай»

Фото: национальный парк «Таганай»

Фото: национальный парк «Таганай»

Фото: национальный парк «Таганай»

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