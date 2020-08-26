В Челябинске проходят съемки нового web-сериала «Регион.Скрытое»

Фото: vk.com / Сериал «Регион.Скрытое»

В Челябинской области проходят съёмки нового web-сериала для зрителей старше 16 лет. Он будет называться «Регион.Скрытое». Его автором является челябинский режиссер Павел Головин, чьи работы показывались на фестивалях в Европе и США. А главные роли исполнят актеры Дарья Чакина, Александр Палеев и Андрей Никитин.

Известно, что пилотная серия будет посвящена теме домашнего насилия. Зрителям покажут, как меняется подсознание девушки, которая подвергается всем формам психического и физического негативного давления. Отметим, что в сети уже распространяется тизер на сериал.

Как рассказал автор проекта информационному порталу «Челябинск.Сегодня», задумка сериала пришла к нему случайно. Он хочет смешать в своем произведении сразу несколько жанров.

— Есть много не снятых коротких метров, которые я решил переработать в сериал. Мне показалось, так будет неплохо. Этот сериал будет смесью абсолютно всех жанров, эдакий гибрид с упором на крепкую жестокость. Серии короткие, максимум по 10 минут. Но при этом каждая будет законченной историей. Иногда в сериях будут переплетаться некоторые сюжетные линии. Пока не могу говорить о выпуске полноценного сезона, мне надо посмотреть, как отреагирует зритель - понравится ли ему "пилот" или нет. А от этого уже будет решаться и дальнейшая судьба задумки, — рассказал Павел Головин.

Также добавим, что пилотная серия получит название «Психолог». Она появится в интернете в ближайшее время.

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