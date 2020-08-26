Кредитная карта «110 дней» Райффайзенбанка позволяет снимать до 600 000 рублей без комиссии

Открыв кредитную карту «110 дней» до 31 декабря 2020 года и без комиссии и процентов, можно снимать наличные или делать переводы на другие карты до 600 000 рублей в месяц открытия карты и весь следующий за ним месяц.

Такие операции, совершенные в период действия акции, считаются льготными на период до 110 дней — по ним не будут начисляться проценты при полном погашении задолженности по истечении льготного периода.

Возможность совершать эти операции без комиссии доступна до конца месяца, в который был открыт счет для новой кредитной карты «110 дней», и следующего за ним месяца.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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