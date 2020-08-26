Погода в Челябинске 27 августа 2020: тепло и солнце - день чудесный

От лета осталось несколько дней, и они - прекрасные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 1955 году в этот день вышел в свет первый экземпляр «Книги рекордов Гиннесса». Нынешний август рекордов не ставит. Просто в город пришло долгожданное бабье лето. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 27 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг в областном центре до +13 градусов тепла, преимущественно без осадков. Днем синоптики ожидали значительного подъема температур. В итоге воздух прогреется до +26 градусов. Осадков также не обещают.

Однако пик этой теплой волны еще впереди. Он выпадает на нынешнюю субботу. В этот день в городе потеплеет до +29...+30 градусов.

Какой будет погода 1 сентября мы рассказывали чуть раньше.

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