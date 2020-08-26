В ЮУрГУ рассказали, как будут проходить карантин иностранные студенты

О прогулках в парках и прочих развлечениях иностранным студентам придется забыть на две недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области вносит коррективы в учебную жизнь не только школьников, но и студентов. Недавно в ЮУрГУ сообщили, как начнут свою университетскую жизнь иностранцы, которые приехали обратно на учебу после каникул.

— Иностранные студенты, которые вернутся на учебу в ЮУрГУ после открытия границы, по постановлению Роспотребнадзора будут проходить 14-дневную изоляцию. Для этого в настоящий момент при ЮУрГУ функционирует обсерватор на 128 мест, который оснащен интернетом, что позволит иностранным студентам начать учебный год дистанционно. На 10-12 день у ребят будет взят тест на коронавирус, и если он будет отрицательный, то по истечению 14-дневной изоляции студенты займут свои места в общежитиях и вернутся в свои учебные группы, — сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на проректора по учебной работе ЮУрГУ Андрея Радионова.

Радионов также добавил, что вуз предусмотрел ситуацию, если студентов окажется больше чем 128 человек. В этом случае ЮУрГУ откроет второй обсерватор, уже рассчитанный на 288 мест. Он начнет работать в сентябре.

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