Южный Урал перейдет на экоавтобусы: апгрейду поможет новое производство

Фото с сайта gubernator74.ru

Кажется, не далек тот день, когда вся Челябинская область перейдет на экоавтобусы. Сегодня в Магнитогорске открыли новый завод по производству сжиженного природного газа. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», на торжественном открытии присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вице-премьер Юрий Борисов, замминистра энергетики Павел Сорокин и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

— Власти региона стремятся придать экологичность и экономичность общественному транспорту, да еще и стать первопроходцами в этом. Мощность завода — до 40 тысяч тонн в год. Следовательно, сможем обеспечить топливом себя и соседей. Позитивный побочный эффект — снижение выбросов в атмосферу, — добавляют авторы «Челябушки». — Переговоры по проекту шли несколько лет, фактически же дело сдвинулось со связями Алексея Текслера в Минэнерго России. В общем, второй за неделю сильный пункт и в чисто губернаторской работе, и в предвыборной кампании. Первым, напомним, был анонс об открытии двух производств в Верхнем Уфалее.

Пока же Южный Урал входит в ТОП-10 регионов с самым загрязненным воздухом.