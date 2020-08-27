Что сделают с кладом, найденным в 31 лицее Челябинска

Все предметы сервиза в идеальном состоянии - ни одного скола. Фото: Сергей Крапивин.

Преподаватель челябинского лицея № 31 Тамаз Гачечиладзе обратился к челябинцам с просьбой решить судьбу клада, найденного на днях при проверке фундамента школы. Рабочие обнаружили в тайнике пыльный ящик, где лежал польский фарфоровый сервиз на 12 персон.

По словам преподавателя, набор тарелок, чашек и супница были завернуты в газету «Челябинский рабочий» от 7 июня 1966 года. Кто мог оставить ящик в подвале, пока не ясно.

— Находка — обеденный сервиз на 12 персон 1964 года в идеальном состоянии. Вот это обеды можно организовать! Поесть из раритета — это интересно? Пишите в комментариях, что можно сделать с сервизом, — написал на своей странице в Facebook Тамаз Гачечиладзе.

Одни челябинцы предлагают установить хозяина посуды и вернуть сервиз его потомкам. Кто-то советует продать находку на аукционе.

Но, скорее всего, особой ценности сервиз не имеет, и лицей оставит сервис для будущих чаепитий.

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