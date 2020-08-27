В Кургане запретили продавать алкоголь 1 сентября. Но одна лазейка осталась

День знаний будет безалкогольным. Фото: Мария ЛЕНЦ

День знаний в Кургане решили сделать безалкогольным. Первого сентября ни одна торговая точка на территории города не имеет права продавать спиртное. Запрет действует с 8 утра до 23 часов вечера, сообщает пресс-служба администрации города.

Контролировать магазины будут чиновники из Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли города. В помощь им выделят полицейских.

Но одна лазейка все же осталась.

— В постановлении говорится, что продажа спиртного не допускается в организациях розничной торговли. Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, — добавляют в мэрии.

Говоря проще, в ресторане или баре заказать кружку пива или бокал вина можно. А мы напоминаем, что употребление алкоголя вредит здоровью.

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