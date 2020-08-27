До полной победы над коронавирусом пока далеко. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 27 августа в Челябинской области подтверждены 14 104 случая заражения коронавирусом.

В среду по региону провели 3643 теста на коронавирус. Диагноз подтвердился еще у 74 человек.

На лечении в больницах области и по домам остаются 2697 человек. Накануне выписаны 90 пациентов.

К сожалению, есть и летальные случаи. По региону умерли четыре человека с диагнозом «коронавирус». Это жители Магнитогорска, Копейска и Златоуста. У каждого из них были тяжелые сопутствующие заболевания:

— у 59-летнего мужчины — рак с метастазами;

— у 62-летней женщины гипертония с поражением сердца, а также острый респираторный дистресс-синдром;

— у 70-летнего мужчины — гипертония и атеросклероз;

— у 71-летнего пациента — острый инфаркт миокарда и атеросклероз.

Всего с начала пандемии в Челябинской области ушли из жизни 353 человека с коронавирусом.

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