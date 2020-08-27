Владимир Путин потребовал прекратить бюрократию с ковидными выплатами в Челябинске

Медикам, контактировавшим с больными, положены особые выплаты. Фото: Олег УКЛАДОВ

На совещании с правительством в среду, 26 августа, президент страны Владимир Путин назвал регионы, где у медиков есть проблемы с получением ковидных выплат.

— Общероссийский народный фронт зафиксировал нарушения по страховым выплатам в отдельных регионах. Это Новосибирск, Челябинская область, Санкт-Петербург. Что там происходит? — обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Оказалось, что с медиков требуют дополнительные документы, не предусмотренные нормативной базой. Иногда их количество превышает 16 штук.

— Прекратить излишнюю бюрократию, — распорядился Путин.

За выделением денег в Челябинской области следит особая комиссия из представителей минздрава и ФСС. Прокомментировать ситуация Фонд социального страхования обещает чуть позже.

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