ЧМК произвел арматуру для строительства тоннеля восточного выезда в Уфе

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел более 500 тонн арматуры для возведения тоннеля восточного транспортного коридора в Уфе.

Восточный выезд из Уфы на трассу М5 — крупнейший инфраструктурный проект не только в Башкортостане, но и в масштабах всей страны. Он соединит две федеральные трассы — М5 и М7.

В рамках строительства выезда планируется завершить возведение дорожного тоннеля, соединяющего проспект Салавата Юлаева с берегом реки Уфы. Глубина залегания тоннеля — около 60 метров, а один из пролетов моста будет более 100 метров.

Арматуру ЧМК поставила на объект торговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

Завершить строительство тоннеля планируют в 2023 году. Предполагается, что восточный выезд окажет положительное влияние на Зауфимье, где начнут масштабное строительство жилья.

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