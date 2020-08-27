Алексей Текслер упрекнул чиновников в нерасторопности

В Локомотивном от чиновников Текслер потребовал встряски. Фото: "Южноуральская панорама".

В четверг, 27 августа, губернатор Челябинской области инспектирует южные районы Челябинской области. В Локомотивном городском округе и в Карталинском районе он проверяет исполнение своих поручений.

Самая большая проблема Локомотивного — водоснабжение. Вода подается из нескольких артезианских скважин, по водоводу, построенному 52 года назад. Инженерные сети изношены более чем на 70%. На завершение реконструкции 30-километрового участка требуется 54 млн. руб.

По распоряжению главы региона водовод отремонтируют до зимы: о проблемы с подачей воды в городе он знал, решения по реконструкции сетей приняты загодя.

Еще одна тема: утилизация отходов. Мощности местного полигона не хватает на обслуживание города, Карталинского и Брединского района. Местные жители сетуют на частые возгорания на полигоне. Работу сооружения проверит спецкомиссия.

Проверил Текслер, как идет ремонт здания областной комиссии в Локомотивном. Сейчас здесь идет ремонт кровли, после маляры приступят к косметическому обновлению коридоров и кабинетов.

Есть претензии по состоянию помещений в местном ДК. И вопрос-то небольшой, но чиновники затягивают решение проблемы.

Потому, резюмируя итоги поездки, губернатор высказал замечание местным властям о нерасторопности. Город небольшой, и проблемы должны решаться оперативно. Если после инспекционного визита главы региона чиновники не взбодрятся, неминуемы кадровые решения.

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