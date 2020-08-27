В прошлом сезоне «Челябинск» уступил ФК «Носта» в обоих матчах. Фото: ФК «Челябинск»

Стартовый домашний поединок с ульяновской «Волгой» 15 августа «горожане» проводили при пустых трибунах из-за режима ограничений. Но перед очередным поединком в родных стенах руководители футбольного клуба объявили, что доступ на трибуны для болельщиков будет открыт. Произошло это после распоряжения губернатора о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий в Челябинской области.

Более того, на матч 29 августа с новотроицкой «Ностой» болельщиков пустят бесплатно. Правда, с некоторыми ограничениями. На стадион проход разрешен только в масках, а на трибунах рекомендовано находиться, соблюдая социальную дистанцию 1,5 метра. Кроме того, южную и часть западной трибун разрешили заполнить только наполовину – это чуть более 2500 зрительских мест.

— Предыдущий матч в Челябинске мы проводили без зрителей. Наши болельщики соскучились по футболу, и потому вместе с дирекцией стадиона «Центральный» (где, кстати, недавно постелили новый искусственный газон) приняли решение сделать вход бесплатным. Мы играем для болельщиков, за город, за регион — рассказал журналисту КП-Челябинск директор футбольного клуба Константин Арестов.

Матч 29 августа «Челябинск» — «Носта» пройдет на стадионе «Центральный». Начало в 17:00. Затем 7 сентября будет встреча с «Новосибирском» и 10-го — с «Динамо-Барнаул».

ФК «Челябинск» со старта чемпионата провел три матча. Результат — одна победа, два поражения и пока восьмая строчка в турнирной таблице чемпионата ПФЛ. А предстоящий матч с «Ностой» принципиальный для «горожан» — в прошлом сезоне «Челябинск» уступил сопернику в обоих матчах. Напомним, что предыдущий чемпионат России был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. По итогам турнира челябинцы завоевали серебряные медали.

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