Булыжники вместо асфальта: как подрядчик по ремонту дорог попал в черный список

Вместо асфальта - камни. Бракодела занесли в черные списки. Фото: телеграм-канал Е-область.

В четверг, 27 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Локомотивном городском округе и Карталинском районе. Утвержденная заранее программа инспекционной поездки внезапно поменялась: глава региона решил проверить, выполнено ли его поручение по ремонту центральной дороги в селе Анненское.

Оказалось — не выполнено. Подрядчик решил не утруждать себя трудоемким устройством «дорожного пирога» и просто завалил дорогу булыжниками размером в кулак. Сверху прошелся асфальтоукладчиком. Примял, так сказать, неровности.

Пользоваться дорогой нельзя: по ней и трактор не пройдет. Контрактные обязательства сорваны.

Глава региона распорядился внести подрядчика в реестр недобросовестных исполнителей. Ремонтом дороги занимается другой подрядчик. К 15 декабря планируется завершить работы.

– Когда предприятия выходят, выигрывают конкурс, а потом отказываются – это никуда не годится. Мы с таким будем разбираться, у нас на территории таких безответственных предпринимателей быть не должно, – подчеркнул Текслер.

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