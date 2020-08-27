В Карталах Текслер раскритиковал чиновников за очистные сооружения-развалюхи

В Карталах Текслер раскритиковал чиновников за изношенные очистные сооружения. Фото: группа "Типичные Карталы" vk.com

Во время инспекционной поездки в Карталинский район губернатор Алексей Текслер неожиданно для местных властей включил в маршрут еще один пункт — очистные сооружения. На состояние инженерной системы губернатору в соцсетях жаловались местные жители.

Здания построены в 1955 году и очень давно нуждаются в капитальном ремонте. Если не заниматься реконструкцией, может случиться экологическая катастрофа.

Но почему тянули? Где проектно-сметная документация и государственная экспертиза? из бюджета области району выделялось 19 млн. руб., но конкурс дважды не состоялся. Неуверенные объяснения чиновников Текслера не устроили:

— Город — это же ваш дом. То, что вы говорите, ваши объяснения меня совершенно не устраивают. Представьте, у вас в доме туалет был бы в таком же состоянии. Ну, так это — тоже самое, — сказал губернатор.

На следующей неделе в Карталы по распоряжению главы региона приедет спецкомиссия регионального минстроя. Требуется системное решение, подчеркнул губернатор.

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