Челябинский ледовый дворец «Уральская молния» назвал дату возобновления работы после карантина

В "Уральской молнии" ограничат число посетителей. Фото ЛД "Уральская молния".

Ледовый дворец «Уральская молния» вновь распахнет двери для всех желающих. В дирекции арены сообщили, что новый сезон массового катания начнется в ближайший вторник 1 сентября. Решение было принято после распоряжения губернатора о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий в Челябинской области.

Напомним, из-за объявленной пандемии коронавируса «Уральская молния» закрылась для посетителей 23 августа.

Руководители ледового дворца подчеркнули, что массовые катания пройдут в режиме ограничений: вход будет разрешен только в санитарных масках, а в раздевалках все должны находиться на санитарной дистанции в 1,5 метра. Количество посетителей будет ограничено до 250 (максимально каток может вместить 700-800 человек одновременно). Кстати, для всех желающих открыто и кафе на втором этаже комплекса.

Отметим, что лед в «Уральской молнии» вовсю эксплуатировался еще в июле: здесь тренировались конькобежцы сборной России.

СПРАВКА КП

Сеансы массового катания в «Уральской молнии»:

Будни: 19.00 — 21.00

Выходные дни: 13.30 — 15.00, 16.00 — 18.00, 19.00 — 21.00

Стоимость билетов: от 180 до 280 рублей (взрослый), от 100 до 120 – детский (до 14 лет). Прокат: 100 рублей (залог – паспорт, водительское удостоверение или 1500 рублей), заточка коньков — 150 рублей, комплект индивидуальной защиты – 30 рублей).

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