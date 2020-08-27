Прокуратура не указ: арендаторы отказались сносить забор на берегу Тургояка

От коттеджей забор спускается к самому озеру. Фото: vk.com/civilpatrol_miass

Министерство экологии Челябинской области требует снести забор, который построен вокруг частных коттеджей на берегу Тургояка и спускается в воду. Согласно Водному кодексу нашей страны, 20 метров земли от уреза воды всегда должны быть открыты для доступа любого человека.

— Еще зимой в адрес арендатора участка вынесено постановление. Хозяин забора должен был обеспечить свободный доступ к воде и уплатить штраф в 200 тыс. рублей. Однако штраф до сих пор не оплачен, а нарушения не устранены, — рассказал заместитель министра экологии области Виталий Безруков.

Выбивать деньги теперь придется судебным приставам. А забор будут сносить насильно — ведомство уже подало соответствующий иск в суд. С аналогичным требованием — убрать забор — к арендаторам также обратилась прокуратура Миасса.

Еще один забор с колючей проволокой обещают снести на берегу Тургояка в районе санатория «Жемчужина Урала». Сам санаторий оштрафуют за установку незаконного ограждения.

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