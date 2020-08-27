Прокуратура наказала директора «ЧелябГЭТ», где водители трамваев работали как маршрутчики

Пассажиры подходят к кабине водителя и оплачивают проезд, либо он сам выходит в салон Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Прокуратура Тракторозаводского района завершила проверку в «ЧелябГЭТ», организованную после публикации «Комсомолки» о том, что водителей трамваев дополнительно нагрузили функцией кондукторов.

— Нарушен порядок возложения обязанностей. Не был издан распорядительный документ по организации, не заключены допсоглашения с каждым работником о размере доплаты, которая должна производиться за совмещение должностей. Они самостоятельно решили рассчитать работников по среднему, — рассказал КП-Челябинск помощник прокурора Тракторозаводского района Иван Быков.

Директору «ЧегялбГЭТ» Дмитрию Усачеву внесено представление об устранении нарушений и объявлено предостережение о недопустимости.

Напомним, в конце июля в Челябинске выпустили на линию трамвай без кондуктора. Вагоновожатый, как маршрутчик, принимал оплату за проезд. Как оказалось, в этот день кондуктор внезапно заболел, и водитель проявил инициативу, проработать в одного. Его коллеги испугались, что начальству понравится такая конвергенция. Так и вышло: спустя некоторое время уже несколько вагонов колесили без кондукторов.

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