В Челябинске горит балкон на шестом этаже жилого дома

В эти минуты силы челябинских пожарных стянуты к жилому дому на улице Виницкой, 4. Около четыре часов дня здесь загорелся балкон на шестом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
— Сейчас проводится эвакуация жильцов с вышележащих этажей. На данный момент при помощи спасательных комплектов пожарные вывели из опасной зоны семь человек, в том числе двоих детей. Среди спасенных один инвалид, — рассказал представитель пресс-службы Михаил Юрин.
Как стало известно позже, пожар локализован и потушен. Идет разборка и проливка конструкций.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Причина возгорания пока не названа.
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