Алексей Текслер подытожил поездку в Карталы

Алексей Текслер инспектировал Карталы. Фото: gubernator74.ru

Местным чиновникам в Карталах досталось за очистные: износ зданий 1955 года постройки перевалил за 90 %. На капремонт сооружений из областного бюджета в нынешнем году выделялось 19 млн. руб. Но конкурс дважды не состоялся. Разрушенное состояние ключевого объекта ЖКХ губернатора не удовлетворила. Как и инертное отношение властей к важным проблемам.

— Десятилетиями не обращали внимания на объект, хотя он важный, от него зависит жизнеобеспечение, — подчеркнул губернатор.

В Карталах отремонтирована горбольница. Обновлены помещения в дневном стационаре, неврологическом и хирургическом отделениях, палатах лечебного корпуса. Грядет ремонт в детском отделении. Куплен флюорограф и рентген-аппарат. Автопарк пополнят две новые машины скорой помощи. До конца года в поселке Варшавка появится новый ФАП, поступит стоматологическая установка, дефибриллятор. Предстоит решить кадровый вопрос — в помощь программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер.

В спорткомплексе «Локомотив» завершается ремонт покрытия футбольного поля. Появится закрытый модуль с ледовой ареной.

У Картлинского района есть потенциал развития, подчеркнул губернатор. Но, к сожалению, в территории огромное количество инфраструктурных проблем. Водоснабжение, канализование, дороги — все вызывает тревоги. Исправление ситуации губернатор будет держать на личном контроле.

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