В Челябинске депутаты выбрали главу Ленинского района

Александр Орел занимает пост главы Ленинского района с 2011 года. Фото: vk.com / Александр Орел

В Ленинском районе Челябинска депутаты выбрали главу Ленинского района. Им стал Александр Орел, который ранее занимал эту должность. Как сообщили в гордуме, решение было единогласным.

Всего на должность главы Ленинского района претендовали четыре человека. Помимо действующего главы Александра Орла, на выборы заявились следующие кандидаты:

— Виталий Родионов, депутат Челябинской городской Думы от Совета депутатов Ленинского района;

— Сергей Евдокимов, начальник отдела благоустройства Администрации Ленинского района;

— Евгений Янушкевич, замначальника по финансовым вопросам МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району.

Отметим, что сегодня также проходили выборы на пост глав в Центральный и Калининские районы. Однако смена власти там не произошла. Так, в Центральном районе на своем посту остался Виктор Ереклинцев, а в Калининском — Сергей Колесник.

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