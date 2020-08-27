В Челябинске депутаты выбрали главу Ленинского района

Александр Орел занимает пост главы Ленинского района с 2011 года. Фото: vk.com / Александр Орел
В Ленинском районе Челябинска депутаты выбрали главу Ленинского района. Им стал Александр Орел, который ранее занимал эту должность. Как сообщили в гордуме, решение было единогласным.
Всего на должность главы Ленинского района претендовали четыре человека. Помимо действующего главы Александра Орла, на выборы заявились следующие кандидаты:
— Виталий Родионов, депутат Челябинской городской Думы от Совета депутатов Ленинского района;
— Сергей Евдокимов, начальник отдела благоустройства Администрации Ленинского района;
— Евгений Янушкевич, замначальника по финансовым вопросам МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району.
Отметим, что сегодня также проходили выборы на пост глав в Центральный и Калининские районы. Однако смена власти там не произошла. Так, в Центральном районе на своем посту остался Виктор Ереклинцев, а в Калининском — Сергей Колесник.
ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru