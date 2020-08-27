Сообщил о бомбе в жилом многоэтажном доме: в Челябинске задержали лжеминера

Сообщение о бомбе пришло в отдел полиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инцидент произошел в Челябинске. Полицейским позвонил мужчина и рассказал, что в жилом многоэтажном доме заложена бомба. Сразу после этого саперы отправились на место происшествия, чтобы обезвредить опасный предмет. Но в ходе поиска они ничего не обнаружили. Сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.

Зато лжеминера найти удалось. Им оказался 42-летний мужчина. За ложное сообщение о взрывном устройстве его привлекут к ответственности.

— По данному факту в ОП Курчатовский УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи – ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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