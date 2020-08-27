Днем в городе жарко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ровно сто лет назад в этот день началась первая советская перепись населения. А ближайшая, кстати, пройдет в России уже следующей весной 2021 года. А пока Челябинск переживает чудесное молодое бабье лето. Рассказываем, какой будет погода в пятницу, 28 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, нынешняя волна тепла подбирается к своему пику.

Завтра воздух прогреется до +28 градусов, а потом будут жаркие выходные под +29...+30.

В областном центре стоит солнечная погода. И хоть синоптики предупреждают: «преимущественно без осадков», даже скромного дождичка горожане давно не видели. Ветра тоже практически нет.

Такой и будет погода в Челябинске 28 августа 2020 года.

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