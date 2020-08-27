В Кургане осудят мужчину, который несколько лет избивал свою дочь

Поводом для избиения могла послужить любая мелочь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кургане будут судить 42-летнего отца за избиение своей 14-летней дочери. Мужчину обвиняют по двум уголовным статьям — это «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

— По данным следствия, в 2018-2020 гг мужчина, проживая в комнате общежития совместно со своей дочерью 2006 года рождения, ненадлежаще исполнял свои родительские обязанности. Как правило, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец систематически и по малозначительным поводам избивал ребенка, оскорбляя при этом нецензурной бранью, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Девочка не выдержала истязания со стороны своего отца и сбежала из дома в конце июля. За помощью она обратилась к инспекторам по делам несовершеннолетних.

Сейчас пострадавшая девочка живет со своей родной бабушкой. Ее отец находится под стражей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде в ближайшее время.

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