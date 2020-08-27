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В Челябинске без электроэнергии оставят 4,5 тысяч человек

Рассказываем, кому из жителей города не повезло
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Свет отключат 30 августа на четыре часа.

Свет отключат 30 августа на четыре часа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе запланировали отключение электричества на 30 августа. Там будут проводиться ремонтные работы с полуночи до четырех часов утра. Как сообщили в мэрии Челябинска, специалисты «Челябэнерго» поменяют грозозащитный трос.

— В зону временного обесточения попадают кварталы, ограниченные улицами Сулимова – Курчатова – Цеховая – Доватора и Монакова – Цвиллинга – Овчинникова – Замятина с общим количеством населения 4500 человек, — сообщают в пресс-службе мэрии Челябинска. — Энергетики обращаются к потребителям с просьбой принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и заблаговременно отключить из сети электроприборы.

Отметим, что запланированные ремонтные работы позволят увеличить надежность электроснабжения потребителей в грозовой сезон, и также минимизировать риски обрыва троса зимой.

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