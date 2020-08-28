Заболели 12 человек: челябинский гандбольный клуб «Динамо» пропустит матчи из-за коронавируса

По регламенту клуб могут отстранить от соревнований Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Федерация гандбола России, два матча челябинского «Динамо» в рамках Суперлиги Париматч будут отменены. Причиной тому стали 11 игроков, зараженных коронавирусом. Также положительный результат теста есть у одного официального лица команды.

— Клуб сообщил, что команда не сможет принять участия в играх 29 августа и 2 сентября против команд «Сунгуль» и «Нева», — сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Согласно регламенту, челябинской команде будут засчитаны технические поражения со счетом 0:10. Помимо этого, за отказ от участия в матче клуб штрафуют на 600 тыс. рублей и снимают с турнира, однако в связи с пандемией Комиссия по организации и проведению соревнований предлагает отменить это наказание.

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