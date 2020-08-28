Яркий дизайн фирменного стиля Дня города разработал челябинский дизайнер Дмитрий Воротников. Фото: Управление наружной рекламы Челябинска / Twitter.com

Дизайнеры разработали фирменный стиль празднования 284-летия Челябинска. Как сообщили в управлении наружной рекламы городской администрации, украшать южноуральскую столицу начнут с 30 августа. Однако не всем горожанам нравится такое оформление.

— Заберите мои глаза, — оставил комментарий под постом управления наружной рекламы о фирменном стиле праздника в twitter челябинец под ником vtrnik.

— Какой же это лютый вырвиглазный ужас-ужас-ужас, — добавил IlyaKopt.

Как объяснили чиновники, в формах фирменного стиля челябинский дизайнер Дмитрий Воротников зашифровал название города, а в качестве цветов использовал основные цвета герба южноуральской столицы — зеленый, желтый и серый. В качестве контрастного — фиолетовый.

Наряжать Челябинск управление наружной рекламы начнет в конце этой недели. В фирменном стиле оформят фасады зданий, автомобильные мосты и рекламные конструкции.

— Празднование Дня города пройдет 13 сентября под слоганом: «Челябинск — город трудовой доблести», поскольку такое звание было присвоено нашему городу указом президента в начале июля, — добавили в управлении.

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