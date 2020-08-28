Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, за прошедшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 71 человека. Всего на 28 августа в регионе зафиксировано 14 175 случаев заражения. При этом 99 пациентов покинули больничные палаты, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 11 111 человек. Еще 2 665 южноуральцев находятся под присмотром врачей.

За прошедшие сутки не обошлось и без смертей. Всего погибло четыре пациента, у которых был диагностирован COVID-19. 80-летний мужчина умер от коронавируса, а у остальных он был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — мужчина, 83 года;

— гипертоническая болезнь с поражением сердца, атеросклероз — мужчина, 57 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз — женщина, 77 лет.

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