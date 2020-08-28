На главу управления лесами Челябинской области пожаловались в прокуратуру за свалки вокруг Тургояка

Отдыхающих мало заботит чистота возле озера Фото: "Гражданский патруль"

Экоактивисты общественной организации «Гражданский патруль» побывали на приеме у главы управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова и рассказали о горах мусора вокруг озера Тургояк. По словам общественников, чиновник выслушал информацию и пообещал принять меры, но никаких действий для этого не предпринял. Такое отношение возмутило активистов и они обратились с жалобой в прокуратуру.

— Более трех лет на территории водоохранной зоны не организован вывоз мусора, — рассказала представитель «Гражданского патруля» Анна Сизова. — Ни в коей мере мы не защищаем отдыхающих, которые предпочитают оставить после себя свалку, нам очень неприятно осознавать, что непосредственный надзирающий над лесами Челябинской области этой проблемы не увидел. Мы предлагаем Лаврову прийти на субботник, мешки, перчатки и прочее мы обеспечим.

Горы мусора на Тургояке возникают каждое лето Фото: "Гражданский патруль"

Общественники написали жалобу на длительное бездействие в Генеральную прокуратуру и попросили установить виновных, а также выдать предписания на оперативное устранение свалок.

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