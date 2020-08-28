В Челябинске суд избрал меру пресечения задержанному юристу «СтопГОКА»

Коллеги Владимира Казанцева считают, что его не хотят пускать на суд 11 сентября Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сегодня в Центральном районном суде Челябинска избрали меру пресечения для руководителя общественной организации «Экологический консалтинг» Владимира Казанцева. Юриста задержали вчера по подозрению в мошенничестве, якобы он взял деньги с двух клиентов за подкуп судьи.

Из зала заседания выставили всех журналистов, решение о мере пресечения принималось за закрытой дверью. В результате Казанцева отправили под домашний арест.

Коллеги юриста полагают, что никакого мошенничества не было, причина задержания кроется в другом. По словам координатора общественного движения «Зеленый город» Сергея Белогорохова, его попросту не хотят допустить на заседание 11 сентября, ведь Казанцев отстаивает сторону активистов в процессе с Томинском ГОКом.

— Он единственный в регионе взялся за это дело, и сейчас ситуация складывается не в пользу ГОКа, рассказал Сергей Белогорохов. — Мы нашли фальсифицированную подпись в документе с экспертизой по ГОКу. Поэтому Казанцева и не хотят допустить на процесс. За неделю до этого Владимир предупреждал: «под меня копают, но у меня все чисто».

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