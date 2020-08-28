Девочка с опухолью из Магнитогорска прошла лечение, которое откладывали из-за ковида

Во время терапии Соня и мама были в специальном боксе без средств связи. Фото: evgeny_maiorova/instagram.com

Онкобольная девочка Соня Барашова из Магнитогорска успешно прошла терапию радиоактивным йодом, который из-за пандемии несколько месяцев не могли доставить из Европы. Процедуру проводили в Москве.

— Все это время они находились в специальном боксе без средств связи. Недавно мама Сони вышла на связь! Терапия радиоактивным препаратом прошла успешно, — рассказали в пресс-службе фонда «Искорка», который помогает Соне.

Показатели крови пришли в норму. Теперь Барашовых перевезли в Санкт-Петербург, в клинику имени Р. Горбачевой. Там врачи проведут аутотрансплантацию костного мозга. Сейчас Соня сдает необходимые анализы.

Как сообщала ранее «Комсомолка», Соня лечится уже два года. Она перенесла шесть блоков химиотерапии первой линии и четыре блока второй линии. Рост опухоли удалось остановить.

Для лечения необходима MIBG-терапия — внедрение радиоактивного йода, которые разрушают вредные клетки изнутри. Стоит он почти миллион рублей. Деньги собрали всем миром, родственникам даже пришлось столкнуться с мошенниками. Весной случилась пандемия коронавируса и лекарство смогли доставить из Венгрии только четыре месяца спустя.

— В процессе одних из переговоров у меня спросили: «Вы что верите, что за лекарством для одного ребенка отправят самолет?» Да, я верю. Мы верили, — поделились детский омбудсмен, экс-руководитель «Искорки» Евгения Майорова в Instagram.

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