На строителей фельшерско-акушерских пунктов в Челябинской области завели уголовное дело

Недобросовестную работу видно невооруженным глазом Фото: КСП Челябинской области
Контрольно-счетная палата предоставила материалы проверки строительства фельшерско-акушерских пунктов. Результаты оказались настолько неутешительными, что легли в основу уголовного дела. Ранее ведомство заинтересовалось объектами, построенными в Копейске, а также в Брединском, Агаповском и Октябрьском районах, поскольку невооруженным глазом были видны недостатки.
В результате выяснилось, что сумма неэффективно израсходованных стредств на строительство превысила 11 млн рублей.
— Материалы проверки КСП легли в основу уголовного дела, возбужденного Следственным управлением СК России по Челябинской области в отношении должностных лиц из числа сотрудников ОГКУ «Челябоблинвестстрой» по ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность», — сообщили в пресс-службе КСП.
Прямой ущерб региональному бюджету составил не менее 4 млн рублей.
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