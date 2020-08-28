Уроженка Челябинской области отправится под суд за организацию борделя в массажном салоне

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщает Управление МВД России по ЯМАО, в декабре прошлого года полицейские Нового Уренгоя обнаружили помещение якобы массажного салона, в котором девушки оказывали интимные услуги. В ходе расследования выяснилось, что к организации борделя причастны три уроженки Челябинской области и Республики Башкортостан, которым по 41, 33 и 25 лет.

Во время задержания в здании находились администратор и 4 девушки, оказывающие услуги за деньги.

— При обыске в помещении массажного салона изъяты денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, подтверждающие организацию незаконной деятельности, — сообщили в пресс-службе МВД по ЯМАО.

На женщин завели уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Теперь им грозит пять лет тюрьмы.

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