Челябинское УФАС заинтересовалось рекламой самого масштабного мультимедийного проекта

Фото: УФАС по Челябинской области

Челябинская антимонопольная служба заинтересовалась рекламой исторического парка «Россия — Моя история». Специалистов смутило, что на баннере мультимедийный проект назван «самым масштабным в мире».

— В рекламной информации отсутствует конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Информация, содержащаяся в рекламе, должна отвечать критериям достоверности, в том числе в целях формирования у потребителя верного, истинного представления о товаре, его качестве, потребительских свойствах, — пояснила пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

Иными словами, при использовании слов, показывающих, что товар самый лучший, должен быть какой-то критерий, по которому осуществляется сравнение.

Сейчас ведомство готовит к возбуждению дело по нарушению закона о рекламе.

На момент публикации материала получить комментарий от представителей мультимедийного парка не удалось.

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