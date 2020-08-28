ЧМК начал высадку деревьев во дворах города

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») начал акцию по озеленению дворов города. Первые деревья высадили у дома 29А по улице Трудовой. Всего в челябинских дворах планируется высадить более 1100 деревьев. Акции по озеленению комбинат третий год подряд проводит вместе с общественной экологической организацией «Зеленый город».

Места для высадки подбираются заблаговременно. Приоритет отдается тем территориям, где есть нехватка зеленых насаждений. До первых заморозков запланировано озеленить более 50 придомовых территорий Металлургического района города. В выбранных дворах волонтеры не только высаживают деревья и кустарники, но и проводят праздники с конкурсами для детей.

— ЧМК продолжает реализацию социальных экопроектов. Для высадок тщательно отбирается посадочный материал. 5-летние деревья и кустарники приживаются лучше и быстрее, чем мелкие саженцы. В этом году для посадки были выбраны устойчивые к уральской переменной погоде породы деревьев, такие как липа, клен, ива и другие, — пояснил директор по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

— До конца октября планируем высадить 1100 деревьев, а также кустарники. Двор — это то, с чего начинается наш дом. А мы все хотим, чтобы в доме было красиво, уютно и приятно жить, — рассказывает директор экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелевина.

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