Управление молодежной политики Челябинской области возглавит общественница

Знакомьтесь: Светлана Калимуллина. Фото: Архив героя пубикации.

В Челябинске подведены итоги конкурса на пост руководителя Главного управления молодежной политики региона. Структура возрождена по решению губернатора Алексея Текслера. Как сообщает пресс-служба губернатора, по итогам открытого конкурса Алексей Текслер по результатам открытого конкурса назначил на пост Светлану Калимуллину.

За новую должность решили побороться 25 человек. Конкурс стартовал 7 июля. Во второй тур прошли 16 кандидатов. Светлана Калимуллина показала лучший результат на очном туре и по итогам собеседования с отборочной комиссией.

Новоиспеченному руководителю 32 года. Высшее педагогическое образование. Большой опыт общественной работы. Калимуллина — председатель Челябинской региональной общественной организации «Российский Союз Молодежи». Работает заместителем руководителя фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

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