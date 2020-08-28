«Чувствовал себя мессией»: завербованный в Челябинске американец признался в сговоре с русской разведкой

Мужчина женился на девушке из России и перевез ее в США Фото: Эдуард Фадюшин

Завербованный в Челябинске американский офицер Питер Деббинс признался, что работал шпионом для русской разведки. Как сообщает Washington post со ссылкой на федеральную прокуратуру, Деббинс подтвердил это своими письменными заявлениями.

— Я чувствовал себя мессией в России, и я собирался освободить их от их деспотического правительства, поэтому был польщен, когда они обратились ко мне, — заявил Питер Деббинс. — Помимо этого, меня беспокоило, что они могли сделать с семьей моей жены.

По словам помощника федерального прокурора США Томаса Трекслера, бывший спецназовец был в сговоре с Вооруженными силами России с 1996 по 2011 год. Он имел доступ к «строго засекреченной информации». Такое признание офицер сделал год назад, однако арестовали его почему-то лишь на прошлой неделе. Причем Деббинсу разрешали покидать страну во время расследования.

Трекслер же заявил, что бежать в Россию офицеру не было смысла, поскольку он рассекретил свои связи с ГРУ, и убежища получить бы не смог. Теперь Питеру Деббинсу грозит пожизненное заключение.

Американский солдат впервые посетил Россию в 1994 году в возрасте 19 лет. В период с 1997 по 1998 год Деббинс и вовсе жил и работал в России. Во время одной из поездок в Челябинске он познакомился с женщиной, которая в 1997 году стала его женой. Через 13 лет супруга получила американское гражданство.

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