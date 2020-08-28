Сегодня врачам Челябинской области перечислят оставшиеся ковидные выплаты

Заболевшим медикам полагаются особые выплаты Фото: Олег УКЛАДОВ

На совещании 26 августа президент Владимир Путин назвал регионы, в которых возникают проблемы при ковидных выплатах для медиков. В числе таких областей оказалась и Челябинская. Президент потребовал прекратить излишнюю бюрократию и упростить получение денег.

По данным Фонда социального страхования РФ, на 28 августа переданы документы 320 южноуральских медиков, заболевших COVID-19. Деньги уже получили 307 врачей. Оставшиеся деньги перечислят сегодня.

— Страховые выплаты медицинским работникам Челябинской области, переболевшим коронавирусной инфекцией, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, — сообщили в Фонде социального страхования.

По словам ведомства, процесс идет без сбоев, строго в рамках утвержденных сроков. Для сотрудников медучреждений составили памятку о том, как получить выплаты.

Памятка: Фонд социального страхования

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