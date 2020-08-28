Прокуратура направила в суд дело об убийстве подростка в Челябинске

Парня убили ударом в грудь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд обвинительное заключение по делу об убийстве 17-летнего парня. Инцидент произошел в феврале этого года, тогда погибший вступился за девушку, но случайный конфликт закончился трагедией.

Как сообщает следствие, подозреваемый находился во дворе неподалеку от туберкулезного диспансера, и во время ссоры с двумя людьми ударил их ножом. В результате 17-летний парень скончался в карете скорой помощи, а второй пострадавший был тяжело ранен.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева. — Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство одного лица и покушение на убийство двух лиц».

Мужчина уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение наркотиков.

Это убийство получило большую огласку в обществе. На месте гибели парня установили венок, а спустя некоторое время неизвестные осквернили мемориал и повесили табличку с угрозами и надписью «АУЕ». Недавно Верховный суд России признал это движение экстремистским.

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