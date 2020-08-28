Южноуральского дерби не будет: в Челябинской области отменили матч между «Трактором» и «Металлургом»

Не исключено , что матч могли отменить из-за пандемии коронавируса. Фото: ХК «Трактор».

Товарищеский матч, запланированный на 30 августа между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» был отменен. К такому решению пришло руководство обоих клубов.

— Решение об отмене было принято по обоюдному согласию клубов. Таким образом следующую игру «Магнитка» проведёт уже в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги – 4 сентября в 19:00 команда Ильи Воробьёва на домашней площадке примет «Куньлунь Ред Стар, — сообщила пресс-служба магнитогорского «Металлурга»

— Данная встреча отменена, «чёрно-белые» продолжают подготовку к старту регулярного чемпионата в Челябинске, — сообщила пресс-служба ХК «Трактор».

Напомним, ранее у семерых игроков «Трактора» был обнаружен коронавирус. Однако, как заявил журналистам вице-президент челябинского клуба Борис Видгоф, болезнь у «черно-белых» протекает в легкой форме.

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