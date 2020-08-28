В Курганской области осудят мужчину, который напал с палкой на росгвардейца

Мужчина свою вину признал полностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курганской области сотрудники следственного комитета передали в суд материалы уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Макушино, который напал на росгвардейца. Мужчину обвиняют в совершении преступлении по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошел днем 6 июля. В полицию пришло сообщение о пьяном мужчине, который устроил дебош на одной из улиц города. На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они потребовали от мужчины успокоиться и проследовать в ближайший отдел полиции.

— Отказавшись выполнять требования росгвардейцев, мужчина высказал последним намерение, в случае их подхода, нанести удары стеклянной бутылкой, после чего ударил одного из сотрудников поднятой с земли деревянной палкой. Тем не менее, представителями власти противоправная деятельность злоумышленника была пресечена, он был доставлен в отдел полиции, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

На период следствия задержанный мужчина находится под стражей. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью. В ближайшее время его дело будет рассмотрено в суде.

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