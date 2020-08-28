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Общество

В Челябинской области осудят иностранца, который наварил в саду свыше 750 кг наркотиков

Молодой парень пойдет под суд сразу по трем уголовным статьям
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Мужчину поймали полицейские, когда он пытался продать 26 кг наркотиков

Мужчину поймали полицейские, когда он пытался продать 26 кг наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении 29-летнего иностранного гражданина. Мужчину обвиняют в совершении преступлений сразу по трем уголовным статьям — «незаконное производство и приготовление к незаконному производству наркотических средств», «приготовление и покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «незаконное хранение прекурсоров наркотических средств».

По версии следствия, задержанный мужчина вместе с неизвестными личностями разместили нарколабораторию в одном из садовых товариществ Копейска. Там они производили запрещенные вещества для дальнейшей продажи. Но их незаконный бизнес рухнул после вмешательства силовиков.

— В 2019 году обвиняемый изготовил партию наркотических средств массой более 26 кг, которую хранил в целях последующего сбыта, однако был задержан сотрудниками полиции. У него также были изъяты ранее изготовленные синтетические наркотические средства массой более 28 кг и более 700 кг прекурсоров, используемых для производства наркотиков, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что уголовное дело в отношении мужчины будет рассмотрено по существу в Копейском городском суде.

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