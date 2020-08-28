Челябинцам предложили благоустроить сад камней по своему усмотрению

Территория, где будет проходить благоустройство. Фото: управление архитектуры Челябинска

В Челябинске планируется благоустройство исторического пространства — сквер «Сад камней». Однако в управлении архитектуры города не могут решить, какой следует задействовать проект. Поэтому они проводят опрос среди жителей столицы Южного Урала, чтобы узнать, какие работы нужно сделать для благоустройства этого места.

— Мы хотим узнать, как вы используете Сад Камней и что хотите в нём видеть. Это поможет нам при проектировании будущего благоустройства, — обратилось к жителям города управление архитектуры Челябинска.

Опрос будет проходить до шестого сентября. Принять в нем участие можно по следующей ссылке: bit.do/fHUwv

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