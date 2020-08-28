На месте работали МЧС и скорая помощь: в Челябинске произошла авария с «перевертышем»

Как рассказывают очевидцы, водитель «перевертыша» от госпитализации отказался. Фото: facebook.com / Андрей Романов
Авария произошла днем в Челябинске на пересечении улиц Чайковского с проспектом Победы. В нее попали иномарки Peugeot и KIA. После столкновения корейский автомобиль опрокинулся вверх дном.
Вскоре на место происшествия прибыли МЧС и скорая помощь. Как рассказывают очевидцы, водители обоих автомобилей от госпитализации отказались.
Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, в середине июля произошла похожая авария на улице Горького в Челябинске. KIA Sportage столкнулась с Nissan Sunny и опрокинулась прямо на трамвайных путях. На колеса иномарку пришлось ставить инспектору ГИБДД и жителям города.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru