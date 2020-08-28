Школьникам Челябинской области разрешат учиться дистанционно

С началом учебного года ожидается всплеск заболеваемости Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Родители челябинских школьников должны иметь выбор: водить детей в школу или осваивать знания дистанционно. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. У правительства региона пока что нет четкого плана относительно обратного перехода детей на дистант. Также она сослалась на исследование, согласно которому дети и молодежь переносят коронавирус в большинстве случаев бессимптомно. По ее словам, в этой группе признаков болезни не было у 95% заражённых.

— Мы понимаем, что формирование школьных групп приведет к распространению заболевания, но для них это совершенно бессимптомно, незаметно во многом и формирует некую иммунную прослойку, потому что, если говорить об исследовании, она у нас крайне мала, около 24%. Мы еще будем болеть и не надо в отношении этого строить иллюзии, всё будет зависеть от того, как мы будем сохранять осторожность, это позволит нам избежать каких-то всплесков,— заявила Ирины Гехт.

Первый вице-губернатор рассказала, что через соцсети ей пишут родители, которые опасаются водить детей в школу.

Все больше челябинских родителей переводят детей на дистант. Почему и какие есть «подводные камни», — в нашем материале. Кстати, некоторые родители против дистанционного образования. В конце апреля один из жителей Челябинской области высказался о сложившейся ситуации. Он сообщил, что чувствует себя пострадавшими, и предложил государству компенсировать нанесенный моральный вред, который был получен во время обучения на дому.

Также среди родителей упорно циркулируют слухи, что вот-вот и в школах области снова введут дистанционное образование для всех. Сроки при этом называют разные: ноябрь, октябрь и почему-то 20 сентября. Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов назвал это глупостью.

В начале августа минобр региона рассказал, как будет работать продленка в школах Южного Урала. Выяснилось, что действовать она будет согласно новому режиму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru