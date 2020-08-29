Жара и смог продержатся в Челябинской области до конца августа

Режим «черного неба» установился в регионе три дня назад. Фото: Андрей АБРАМОВ

Режим НМУ на Южном Урале продлили до конца августа. Смог окутал Челябинск, Карабаш, Златоуст, Коркино до 19 часов 31 августа. И Магнитогорск — до 19 часов 30 августа. По данным Челябинского гидпрометеоцентра, в регионе действует НМУ первой степени опасности.

Режим «черного неба» южноуральцам придется переживать в жару. Сегодня, 29 августа, воздух прогреется до +30, а в воскресенье до +29 градусов. Очень теплыми будут и ночи: до +16...+18 градусов. Осадков и ветра практически нет.

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