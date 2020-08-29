«“Грязные” политические методы»: журналиста из Челябинской области заподозрили в краже денег у ветерана

Редакция попросила помочь разобраться в ситуации руководство полицейского главка и Союз журналистов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Журналиста издания «Копейский рабочий» Алексея Самаева накануне, 28 августа, увезли из редакции в полицию. Об этом сообщает само издание. В отделении силовики рассказали, что некоторое время назад к одному из шахтеров-ветеранов пришел человек, представился Алексеем Самаевым и якобы взял интервью для «Копейского рабочего». После этого из дома ветерана пропали банковские карты, с которых позже сняли деньги.

По словам Алексея, в полиции ему также сообщили, что есть видеозапись того, как он якобы снимает деньги с карты в двух банкоматах.

— По мнению коллектива редакции, эта ситуация может быть связана с профессиональной деятельностью Алексея Самаева. Алексей пишет политические статьи, а в данный момент в городе проходит предвыборная кампания, в ходе которой уже не раз применялись «грязные» методы, — пишет издание «Копейский рабочий».

Редакция попросила руководство управления МВД по Челябинской области взять ситуацию на контроль, также — вмешаться в разбирательство Союз журналистов России и Челябинской области.

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