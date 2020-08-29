Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 августа составляет 14 253 человека. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. На утро 29 августа, в регионе зарегистрировано 14 253 случаев заражения. За прошедшие сутки диагноз поставили еще 78 южноуральцам.

Из больниц накануне выписали 71 человека. Лечение продолжают сейчас 2668 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 11 182 жителя области.

Прошедшие сутки не обошлись без смертей. Умерло четыре человека с COVID-19. Непосредственно от коронавируса скончалась 65-летняя пациентка.

У других ковид стал сопутствующим заболеванием:

— пациент, 64 года с болезнями сердца;

— 85-летняя пациентка с сахарным диабетом, ожирением, инфекционно-токсическим шоком;

— 67-летний пациент с гипертонической болезнью, респираторным дистресс-синдром.

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