Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 августа составляет 14 253 человека.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. На утро 29 августа, в регионе зарегистрировано 14 253 случаев заражения. За прошедшие сутки диагноз поставили еще 78 южноуральцам.
Из больниц накануне выписали 71 человека. Лечение продолжают сейчас 2668 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 11 182 жителя области.
Прошедшие сутки не обошлись без смертей. Умерло четыре человека с COVID-19. Непосредственно от коронавируса скончалась 65-летняя пациентка.
У других ковид стал сопутствующим заболеванием:
— пациент, 64 года с болезнями сердца;
— 85-летняя пациентка с сахарным диабетом, ожирением, инфекционно-токсическим шоком;
— 67-летний пациент с гипертонической болезнью, респираторным дистресс-синдром.
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