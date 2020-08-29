Полицейские из Челябинска выпустили рок-клип, быстро набирающий популярность в Сети

Главную роль в клипе сыграла автор песни Дарья Ярошенко. Фото: кадр из видео

Челябинские полицейские сняли очередной видеоклип. Причем, на песню собственного сочинения — про участкового, который мечтал стать рок-звездой. Написала ее сотрудник пресс-службы областного главка Дарья Ярошенко. Видеоролику предрекают стать хитом в интернете — за сутки он собрал более 50 тысяч просмотров.

По словам сотрудников пресс-службы, идея клипа в том, чтобы показать историю конкретного человека, его путь от беспечного молодого музыканта до серьезного офицера полиции.

— В сюжете показано, что в МВД идут служить люди разных интересов, и страж правопорядка сочетает в себе серьезность и ответственность, чувство юмора и креативность, а хобби не только помогает отвлечься от работы, но и порой становится основоположником нестандартных решений служебных задач, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Съемки клипа шли два месяца, в его создании поучаствовали больше полусотни человек.

— Во многом нам помогала интуиция, мы не знали, как правильно снимать музыкальные клипы, но хотели сделать хорошо, чтобы вызвать у людей положительные эмоции. Я считаю, что результат получился достойным, — говорит автор песни и главный герой клипа Дарья Ярошенко.

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